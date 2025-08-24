كتبت- آية محمد:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إصدار نتائج تقرير استطلاع رأي مستخدمي خدمات الاتصالات عن خدمات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت الثابت في السوق المصري للربع الثاني لعام 2025 (الفترة من أبريل إلى يونيو).

ويظهر هذا الاستطلاع مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة لهم من قبل المشغلين العاملين في السوق المصري.

وجاء الاستطلاع بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال بحوث السوق، حيث تم تنفيذ الاستطلاع على عينة من ٧٤٣٧ مستخدم لخدمات الهاتف المحمول و٢٩٠٠ مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت خلال الربع الثاني لعام 2025 مع مراعاة التوزيع الجغرافي والعمري والنوعي ليشمل كافة فئات المجتمع.

أولا- نتائج استطلاع رأي مستخدمي خدمات "الهاتف المحمول" خلال مراحل الحصول على الخدمة النتائج التالية:

- جودة خدمة الإنترنت: حصلت شركة وي على نسبة 76% بمؤشر جودة خدمة الإنترنت.

تليها شركة إي آند بنسبة 72%، وشركة فودافون بنسبة 69%، وشركة اورنج بنسبة 64%.

- فروع المشغل: حصلت شركة وي على نسبة 84% بمؤشر رضا العملاء عن فروعها.

تليها شركة إي آند بنسبة 79%، وشركة فودافون بنسبة 78%، وشركة اورنج بنسبة 76%.

- وقت الانتظار داخل الفروع: حصلت شركة وي على نسبة 73% بمؤشر وقت الانتظار داخل الفروع.

تليها شركة اورنج بنسبة 69%، وشركة إي آند بنسبة 66%، وشركة فودافون بنسبة 62%.

- تنوع الأنظمة والعروض: حصلت شركة وي على نسبة 64% بمؤشر تنوع الأنظمة والعروض.

تليها شركتا إي آند واورنج بنسبة 63%، وشركة فودافون بنسبة 61%.

- جودة خدمة الصوت: حصلت شركة إي آند على نسبة 78% بمؤشر جودة خدمة الصوت، تليها شركتا وي وفودافون بنسبة 77%، وشركة اورنج بنسبة 71%.

التقييم العام لمقدمي خدمات الهاتف المحمول وفقًا لآراء المستخدمين:

بلغت نسبة المستخدمين الذين شعروا بالرضا من إجمالي العينة عن مجمل خدمات الهاتف المحمول المقدمة لهم من شركة إي آند 82%، ومن شركة فودافون 80%، ومن شركة وي 79%، ومن شركة اورنج 72% وذلك من إجمالي مستخدمي كل مقدم خدمة/شركة بالعينة.

ثانيا- استطلاع رأي مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت عن جودة الخدمات المقدمة لهم ومراحل التعامل مع مشغلي خدمات الإنترنت الثابت:

وقد أظهرت نتائج استطلاع رأي مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت خلال مراحل الحصول على الخدمة النتائج التالية:

- جودة خدمة الإنترنت: حصلت شركة فودافون على نسبة 86% في مؤشر جودة خدمة الإنترنت.

وتليها شركة وي بنسبة 80%، وشركة اورنج بنسبة 79%، وشركة إي آند بنسبة 78%.

التقييم العام لمقدمي خدمات الإنترنت الثابت وفقًا لآراء المستخدمين:

بلغت نسبة المستخدمين الذين شعروا بالرضا من إجمالي العينة عن مجمل خدمات الإنترنت الثابت المقدمة لهم من شركة فودافون 78%، ومن شركة اورنج 67%، ومن شركة إي آند 65%.

ومن شركة وي 63% وذلك من إجمالي مستخدمي كل مقدم خدمة أو شركة بالعينة.