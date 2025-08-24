كريم بدوي يبحث مع سفير تشيلي فرص التعاون في البترول والتعدين

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع روبرتو إيبرت سفير تشيلي بالقاهرة، ووفد مسئولي شركة "إيناب سيبترول" التشيلية العاملة في إنتاج البترول والغاز بمصر، = خطط التعاون في مجالات إنتاج البترول من مناطق عمل الشركة بالتعاون مع هيئة البترول.

كما تناول اللقاء، وفق بيان للوزارة اليوم، استعراض فرص التعاون الممكنة في قطاع التعدين لأول مرة، في ظل تطور المناخ الاستثماري في هذا القطاع في مصر وما تتمتع به تشيلي من خبرات في مجال التعدين .

وأكد بدوي على حرص مصر على تعميق التعاون الثنائي واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في قطاعات واعدة مثل التعدين .

واستعرض بدوي استراتيجية قطاع البترول، والتي ترتكز على ستة محاور رئيسية، كما أكد التزام مصر بتنويع مزيج الطاقة وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة بالتوازي مع أعمال الاستكشاف البترولي لزيادة الاحتياطيات، مما يسهم في خفض الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع.

وأشار بدوي الوزير إلى الخبرات التشيلية الرائدة عالميًا في هذا المجال، لا سيما في استخراج الليثيوم والنحاس، مؤكدا تطلع مصر إلى بناء شراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركات التشيلية الراغبة في الاستثمار في مصر .

وأكد السفير حرص بلاده على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر ، مشيرًا إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات وتعظيم النفع المشترك ، مشيرا إلى أن شركة "إيناب" هي شركة حكومية، مؤكدا على أهمية زيادة أوجه التعاون المستقبلي بما يعود بمردود كبير على الجانبين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تسريع أعمال الشركة بمنطقة غرب عامر بالصحراء الشرقية بالتعاون مع هيئة البترول ، لزيادة معدلات الإنتاج وخطط عملها خلال السنوات المقبلة لحفر آبار جديدة وزيادة أعمال الاستكشاف .

كما استعرض مسئولو شركة "إيناب" التشيلية ، خبراتهم في مجالات التعدين مؤكدين تطلعهم إلى التعاون مع الجانب المصري لأول مرة في تطوير تقنيات استخراج الليثيوم والمعادن الأخرى.