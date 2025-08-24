قدوة تك تنظم برنامجا تدريبيا جديدا في مجال الذكاء الاصطناعي

كتبت- آية محمد:

في إطار مبادرة قدوة-تك لتمكين المرأة، تم إطلاق برنامج تدريبي جديد حول استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى الرقمي المرئي، مقدم لرائدات الأعمال وصاحبات المشروعات الإنتاجية والخدمية بهدف تطوير مهاراتهن في تسويق المشروعات والأعمال، وخلق فرص للتمكين الرقمي والاجتماعي بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي، وفق بيان الوزارة اليوم.

وينفَذ البرنامج عبر الإنترنت من خلال أربع مجموعات تدريبية تستمر كل منها 21 ساعة، ويقدم التدريب نخبة من المدربين المتخصصين في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنتاج المحتوى الرقمي على المنصات الإلكترونية.

ويتناول البرنامج موضوعات متعددة تشمل أساسيات الإنتاج المرئي باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل إنتاج المقاطع الدعائية وكتابة السيناريو وصياغة المحتوى، ومهارات تحرير المقاطع المصورة، ورسم القصص المصورة، وتحديد الهوية البصرية، وإخراج الحملات الإعلانية ونشرها.

كما يهدف التدريب إلى تمكين رائدات الأعمال من اكتساب مهارات عملية في إنشاء مقاطع تعليمية وترويجية جذابة بميزانيات محدودة، وتطبيق التجارب العملية باستخدام منتجاتهن لتطوير المحتوى، مع تقديم توصيات حول أبرز الأدوات والإعدادات المناسبة للإنتاج المنزلي المنخفض التكلفة.

وفي سياق متصل، نظمت المبادرة جلستين حول الوقاية الصحية لرائدات الأعمال، وذلك ضمن سلسلة من الجلسات التي تهدف إلى تعزيز قدرات السيدات وربطها بالموضوعات التنموية ذات الأبعاد الاقتصادية والصحية والبيئية.

وتناولت الجلسة الأولى المشكلات الصحية التي تواجه رائدات الأعمال، خاصة المتعلقة بالعظام والأعصاب، بالإضافة إلى شرح مبسط لتأثير الجلوس والحركات الخاطئة المتكررة وطرق الوقاية منها من خلال خطوات يومية سهلة لتفادي الألم أثناء العمل، مع تقديم نصائح طبية متخصصة حول كيفية ممارسة بعض تمارين العلاج الطبيعي السريعة بدون أدوات مساعدة.

وأما الجلسة الثانية فركزت على أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة التي يمكن استخدامها في الوقاية الصحية، مثل تطبيقات الهاتف المحمول لتقييم الوضعية والتنفس، وتنبيهات تعديل الجلوس والتمارين المساعدة لتجنب آلام الظهر وغيرها، وكيفية استخدام هذه الادوات والاستفادة منها بشكل جيد للوقاية الصحية، بالإضافة إلى التمثيل الواقعي على إحدى الحالات المرضية وتحليلها بالتطبيق والصور.

وتقدم مبادرة قدوة-تك باقة من البرامج المتخصصة المجانية والجلسات الاستشارية والتوعوية لبناء قدرات رائدات الأعمال في مجالات التكنولوجيا، وتعزيز مهاراتهن في ريادة الأعمال والتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، خاصة في المشروعات اليدوية والتراثية والخدمية، إلى جانب توفير التوجيه المستمر والدعم التقني للسيدات أثناء تنفيذ مشروعاتهن، بما يواكب احتياجات السوق الرقمي ويعزز من فرص مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي.