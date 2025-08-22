كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ، والمكرونة، والعدس، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 22-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الزيت، والأرز، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.45 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.64 جنيه، بتراجع 5.37 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.92 جنيه، بزيادة 12 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.11 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو السكر المعبأ: 35.78 جنيه، بزيادة 90 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.71 جنيه، بتراجع 2.06 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 61.54 جنيه، بتراجع 4.19 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.34 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.57 جنيه، بزيادة 1.62 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.25 جنيه، بزيادة 48 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.54 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الأرز السائب: 28.17 جنيه، بزيادة 2.84 جنيه.

كيلو الفول السائب: 51.9 جنيه، بزيادة 53 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 137.79 جنيه، بزيادة 2.33 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 273.15 جنيه، بتراجع 2.23 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.91 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 101.66 جنيه، بزيادة 1.65 جنيه.