ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:18 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

أسعار البيض

كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 140.25 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كرتونة البيض البلدي: 144.81 جنيه، بزيادة 2.43 جنيه.

