وزارة الصناعة تدرس تحويل مصنع الحديد والصلب إلى مجمع للصناعات النسيجية

وزارة الصناعة تدرس تحويل مصنع الحديد والصلب إلى مج

كتب- مصراوي:

أكد كامل الوزير وزير الصناعة والنقل على إمكانية دراسة تحويل مصنع الحديد والصلب بحلوان إلى مجمع للصناعات النسيجية والصناعات المغذية لصناعة الملابس الجاهزة وجذب استثمارات أجنبية لهذا المجمع.

ووجه الوزير وفق بيان له اليوم، قيادات وزارة الصناعة بتحقيق التشبيك والتكامل بين حلقات الصناعة وتعميق الصناعات المكملة للملابس الجاهزة لتقليل فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج.

وجاء ذلك خلال تفقد الوزير لمصنع شركة تكنوتكس، إحدى شركات مجموعة النيل، والمتخصص في الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 15 مايو، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

وكان في استقبال الوزير بالمصنع وليد الزوربا، رئيس مجلس إدارة الشركة، وإيهاب الزوربا، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

ويقام مصنع الشركة على مساحة 55 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية 9.5 مليون قطعة سنوياً، بنسبة مكون محلي تبلغ 35%، وبحجم صادرات سنوية تبلغ 3 مليار جنيه ويصدر المصنع 100% من إنتاجه للخارج لأسواق 12 دولة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وتركيا، وتوظف المجموعة 5 آلاف عامل.

وأكد الوزير أن صناعة الملابس الجاهزة تعتبر من الصناعات المستهدف زيادة القدرات الإنتاجية المحلية بها باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة والتي تشتهر فيها مصر بسمعة رائجة.

فضلاً عن تمتع مصر بكافة المقومات للنهوض بهذه الصناعة والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة والماهرة وكذا الإمكانيات التكنولوجية والمعرفية اللازمة للارتقاء بجودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية،

كما قام وزير الصناعة والنقل بزيارة معهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة وذلك بحضور الدكتور سامح خفاجي، مدير المعهد، في إطار المتابعة المستمرة للهيئات والجهات التابعة لوزارة الصناعة للوقوف على قيامها بالدور المنوط بها لخدمة القطاع الصناعي.

وقد تفقد الوزير خلال الزيارة مكتبة المعهد والمعامل التي شملت معمل الميكروسكوب الإلكتروني، ومعمل الاختبارات الميكانيكية، ومعمل البري، ومحطة رصد نوعية الهواء.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية تضم في عضويتها وهيئة الثروة المعدنية ومعهد التبين للدراسات المعدنية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة لدراسة وتخطيط استخدام الحديد المصري بتركيزه الحالي والجمع بين النظريات العلمية والتطبيق العلمي لإخضاع خام الحديد لعمليات تعدينية لتقليل الشوائب المصاحبة للخام بما يسهم في تقليل الاعتماد على الحديد المستورد.

مع الأخذ بالاعتبار أن التوجه العالمي الحالي لصناعة الحديد والصلب يتركز على تقليل الأثر الكربوني للصناعة ومراعاة الآثار البيئية حتى يتسنى لصناعة الحديد والصلب المصرية الحفاظ على قدرتها التنافسية واستدامة صادراتها للأسواق العالمية.

وخلال الاجتماع وافق الوزير على قيام معهد التبين للدراسات المعدنية بالإعلان عن خطة قبول الدفعة الـ58 للعام الدراسي الجديد 2025/2026 للدراسات العليا التخصصية لخريجي الجامعات المصرية في مختلف فروع الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية.

كما وافق الوزير على قيام المعهد بالإعلان عن خطة العام التدريبي الجديد 2025/2026 والتي تضم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في المجالات الصناعية والمعدنية والتعدينية والبيئية وغيرها والتي تخدم كافة العاملين بمجال الصناعة بكافة المستويات التعليمية.