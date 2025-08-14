انخفاض الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والباذنجان البلدي، والفلفل، والتفاح المصري، والكانتلوب والخيار، خلال تعاملات اليوم الخميس 14-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات، و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و21 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و36 جنيهًا، بتراجع جنيهين.