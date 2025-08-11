إعلان

استجابة لمدبولي.. الأدوات الصحية: 6% تخفيض في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي

12:19 م الإثنين 11 أغسطس 2025

عدادات المياه

كتبت- دينا كرم:

قال متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركات المصرية للتجارة والتوكيلات، إن المجموعة انضمت رسميًا إلى دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار، استجابةً لتوجيهات الحكومة، بهدف دعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء المعيشية عنه.

وأوضح بشاي في بيان صحفي اليوم، أن المجموعة قررت تخفيض سعر عداد المياه الخاص بوحدات الإسكان الاجتماعي (3/4 بوصة) بنسبة 6%، على أن يتم تطبيق التخفيض في جميع المنافذ والفروع المعتمدة للشركة بكافة محافظات الجمهورية، بما يتيح لأكبر عدد من المواطنين الاستفادة من المبادرة.

وأكد بشاي على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بدور المجموعة الوطني في دعم الاقتصاد والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار وتقليل تأثير التضخم على الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المجموعة ستواصل التفاعل الإيجابي مع أي مبادرات أو توجيهات وطنية تصب في صالح المواطن ودعم السوق المحلي.

وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وتحفيز القطاع الخاص على تقديم مبادرات حقيقية تعزز استقرار الأسعار وتحافظ على توازن السوق.

