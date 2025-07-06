كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البيض، واللحوم، والأسمنت، والجبن، والسمك البلطي، والجمبري، خلال تعاملات اليوم الأحد 6-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض اللحوم والجبن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد