كتبت- آية محمد:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتح باب التقديم في برنامج تدريب مهارات تكنولوجيا المعلومات في إطار مبادرة "طوّر وغيّر"، المقدم مجانًا عبر الإنترنت، وذلك بالشراكة مع شركة مايكروسوفت مصر، ومؤسسة كير مصر للتنمية، ومؤسسة التنمية الإنسانية المستدامة.

وتستهدف المبادرة الشباب من سن 18 إلى 35 عامًا، وتقدم تدريبات متميزة تواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل.

ويشمل البرنامج مجموعة متنوعة من المهارات، من بينها تطبيقات مايكروسوفت المكتبية "Office 365"، والتفكير التصميمي، والمستويان الأول والثاني من لغة البرمجة بايثون، واستخدام تطبيق "Microsoft Designer" لتصميم الرسوم البيانية والصور، والتوعية الرقمية، وتحليل البيانات، وريادة الأعمال "مرحلتا توليد الأفكار وما قبل الاحتضان".

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