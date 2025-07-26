سعر الذهب يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية السبت

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 26-7-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3080 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3960 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4620 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5280 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 36960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52800 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164208 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 264000 جنيه

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.93 % إلى نحو 3337 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.