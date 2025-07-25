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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض وانخفاض الذهب

02:22 م الجمعة 25 يوليه 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع أسعار البيض، والدواجن، والدقيق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 25-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يتراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الدقيق.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب يتراجع خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة

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خريطة الأسعار اليوم أسعار البيض أسعار الدواجن أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الأسماك
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