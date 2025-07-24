كتب- مصراوي:

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة، على رأسها السيارات، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم، والاتصالات، والسياحة.

وجاء ذلك خلال حضوره مائدة مستديرة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بحضور كبار قادة الأعمال اليابانيين، استعرض فيها أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والسياسات الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمارات، إلى جانب مناقشة آفاق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية نفذت خلال العقد الماضي حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية، لتوفير بيئة جاذبة للنمو طويل الأجل والاستثمار المستدام.

واستعرض الوزير جهود الدولة في تنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي وهيكلي شاملة، تشمل تبني سياسات نقدية تستهدف خفض معدلات التضخم، وإصلاحات مالية تُركز على تبسيط النظام الضريبي وتقليل الأعباء غير الضريبية، ما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام.

وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، أشار الخطيب إلى تسريع التحول الرقمي في خدمات تأسيس وترخيص الشركات، بما يضمن تسهيل الإجراءات وجعلها أكثر شفافية وكفاءة، إلى جانب تحسين بيئة التجارة من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن التخليص.

كما أكد الوزير أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق الدولية، بما يسهم في زيادة الصادرات ودمج الصناعات الوطنية في سلاسل القيمة العالمية.

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