قفزة بسعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

قفز سعر الذهب بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين 21-7-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3120 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4011 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4680 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 5349 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53490 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166354 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 267450 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.17% إلى نحو 3398 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.