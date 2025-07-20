البترول تضبط سيارة تحمل أسطوانات بوتاجاز مغطاة بالصدأ

كتبت- دينا كرم:

ضبطت الهيئة المصرية العامة للبترول، سيارة على الطريق الدولي الساحلي في دمياط وهي تحمل أسطوانات بوتاجاز من أحد مصانع التعبئة شمال الدلتا، وكانت الأسطوانات في حالة سيئة، حيث كانت مغطاة بالصدأ، مما يمس سلامة المستهلكين، وقد اتُخذت الإجراءات لمنع تعبئة مثل هذه الأسطوانات مرةً أخرى.

وبحسب بيان الوزراة، جاء ذلك خلال الحملة الرقابية التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديريات التموين، وشملت الحملة 11 محطة وقود تابعة لشركات التسويق المختلفة في 8 محافظات هي المنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والقليوبية، والإسكندرية، وأسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم ضبط سائق سيارة صهريجية محملة بالمذيبات البترولية أثناء التصرف بشكلٍ غير قانوني في المنتج وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

كما فتشت اللجنة عن اتباع الاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمحطات والتأكد من استيفائها معايير السلامة الواجبة حيث رُصدت عدة ملاحظات في المنظومة، و اتخذت اللجنة الإجراءات اللازمة مع الشركات التابعة لها تلك المحطات للتصحيح الفوري.