كتبت- أمنية عاصم:



أعلنت البورصة المصرية، أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ستقوم اليوم الخميس الموافق 17-7-2025 برد المبالغ المودعة بالزيادة - عن قيمة الكمية التي سيتم تخصيصها - وذلك للطرح العام لشركة بنيان للتنمية والتجارة.

وأضاف البيان المنشور على شاشة البورصة، أنه تم تغطية الطرح العام 33.7 مرة تقريبًا بانتهاء فترة تلقي الطلبات بنهاية ساعات عمل يوم الأربعاء الموافق 16-7-2025.



وبالإشارة إلى نشرة طرح أسهم الشركة المصدرة والتي تضمنت إلزام شركات السمسرة بأن تودع في الحسابات المخصصة لتغطية الطرح لدى بنوك المقاصة نسبة 25% من قيمة كل طلب في الطرح العام وذلك في موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لغلق باب الطرح العام على أساس سعر الطرح النهائي.





