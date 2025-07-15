كتبت- آية محمد:



انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 15-7-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.



سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3099 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3985 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4650 جنيهًا للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5314 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53140 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165265 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 265700 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07% إلى نحو 3341 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.