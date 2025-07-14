كتبت- آية محمد:



انطلقت بمقر المعهد القومي للاتصالات "NTI" بالقرية الذكية فعاليات الإصدار الثاني من برنامج "أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب" تحت رعاية عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات "EG-CERT" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبالشراكة مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات "MCS" مع نخبة من الشركات الرائدة في قطاع الأمن السيبراني من بينها: Google Cloud Security, Palo Alto Networks,F5,Trellix.



كما يأتي هذا الحدث المميز بالتزامن مع انطلاق فعاليات النسخة الجديدة من برنامج الأكاديمية في 10 مقرات تدريبية في عدد من محافظات الجمهورية في ذات الوقت وهي مراكز إبداع مصر الرقمية في كل من: أسوان، وقنا، والفيوم، والإسكندرية، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، وبورسعيد، وأسيوط، والقاهرة، في خطوة نوعية تعكس مدى حرص الدولة على تعميم الاستفادة من هذه البرامج التدريبية التخصصية ونشرها في مختلف أرجاء الجمهورية.



ويتضمن برنامج الأكاديمية في دورته الجديدة التدريب على عدد من البرامج المتخصصة التي تشمل: أساسيات ومهارات الأمن السيبراني، وحماية الخصوصية، والتصدي للهجمات الإلكترونية، والتمهيد للحصول على شهادات دولية معتمدة من كبرى الشركات العالمية، مما يفتح أمام المتدربين آفاقًا واسعة للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.



وقد أكد أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات NTI في كلمته أن هذا البرنامج يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لإعداد جيل جديد قادر على حماية الفضاء الرقمي المصري، ومواجهة التحديات السيبرانية المعاصرة وأن التوسع في أنشطة الاكاديمية والاعداد المستهدفة كذلك انتشارها على مستوى المحافظات المختلفة يأتي تنفيذًا لسياسات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى يعكف المعهد القومى للاتصالات على تنفيذها كأحد أهم أذرعها التنفيذية في هذا المجال.



وأوضح أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب أكثر من 5000 متدرب من مختلف المراحل العمرية والتخصصات، في 10 محافظات، عبر خطة تدريبية يتم تنفيذها على 3 مراحل؛ المرحلة الأولى 2000 متدرب من سن 10 إلى 17 سنة، والمرحلة الثانية 2000 متدرب من طلبة الجامعات والمرحلة الثالثة 1000 من الخريجين.



وأشار خطاب إلى أن أهم ما يميز هذه النسخة من برنامج الأكاديمية هو الشراكة القوية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث يشارك في التنفيذ شركات عالمية مرموقة مثل Google Cloud Security، Palo Alto Networks، Trellix، F5، تحت مظلة الشريك الرسمي للأكاديمية شركة MCS الرائدة، مما يمنح المتدربين خبرات عملية ومهارات معتمدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.



كما أنه لأول مرة يتم إدخال عناصر جديدة للبرنامج تشمل التدريب على مهارات العمل الحر (freelancing) لطلاب الجامعات، وتوفير فرص تدريب عملي مباشر للخريجين داخل الشركات الشريكة، بهدف ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.