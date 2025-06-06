كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة 6-6-2025، عند مستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و8 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 جنيهات و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 13 جنيهات و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و20 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 20 و45 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 25 و55 جنيهًا.