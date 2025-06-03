إعلان

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:06 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.09% عند مستوى 32355 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.12%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.76%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 61.06 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 56.26 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 117.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.54% عند مستوى 32325 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موعد بدء تنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2025
شجاعة في قلب النار.. قصة سائق ضحى بجسده لحماية الآلاف بالعاشر من رمضان- فيديو وصور
أداء القطاع الخاص بمصر يتباطأ إلى أقل وتيرة في 3 أشهر بمايو
النقل تدرس فرض غرامة 3 آلاف جنيه لحماية مسار الأتوبيس الترددي
سيدة المسرح في ذمة الله.. وفاة الفنانة سميحة أيوب داخل شقتها بالزمالك