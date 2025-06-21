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بالحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية.. وزير المالية: تلقينا 110 آلاف طلب لغلق ملفات قديمة

01:11 م السبت 21 يونيو 2025

أحمد كجوك وزير المالية

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بالحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية.. وزير المالية: تلقينا 110 آلاف طلب لغلق ملفات قديمة

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك، وزير المالية إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أننا تلقينا 110 آلاف طلب لغلق "ملفات ضريبية قديمة" و450 ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار "التيسيرات الضريبية"، وكذلك تقدم 53 ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.

وأضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع.

وأشار إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.

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أحمد كجوك وزير المالية التسهيلات الضريبية
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