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"الرقابة المالية" توافق لـ"كاتليست بارتنر" على رفع رأس مالها إلى 14 مليار جنيه

12:32 م الإثنين 02 يونيو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من نشر شركة "كاتليست بارتنرز ميديل ايست" تقرير الإفصاح على شاشة البورصة الخاص بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص من مليار جنيه لـ 14 مليار جنيه بالإضافة لزيادة رأسمال المصدر بحد أقصى 280.4 مليون سهم.

وتابعت البيان المنشور على شاشة البورصة، أن زيادة رأسمال جاءت بغرض تنفيذ عمليتي استحواذ بطريق مبادلة الأسهم على كل من شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية وشركة كاتليست بارتنرز هولدينج.

وأضافت الهيئة، أن موافقتها تعتمد على التزام الشركة بـ 3 شروط الأول هو إنشاء حساب استرداد للمساهمين المعترضين على صفقة الاستحواذ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب - منفردًا - في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن إنشاء الحساب وتمويله وإدارته، وذلك لمدة ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية، وفقا للبند (٦) من المادة (1) مكرر من قواعد القيد.

وأوضح البيان، أن الشرط الثاني تضمن تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب - منفردًا - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أسهم الزيادة الناتجة عن مبادلة الأسهم، وفقا للبند (٦) من المادة (۷) مكرر (1) من قواعد القيد.

و تابع البيان، أن الشرط الثالث تضمن اعتماد إعلان دعوة مساهمي الشركات المستهدفة بالاستحواذ في الاكتتاب في زيادة رأس المال عن طريق المبادلة من الهيئة في حالة موافقة الجمعية العامة على الاستحواذ والزيادة.

وتعد شركة "كاتليست بارتنرز ميديل إيست" أول شركة ذات غرض خاص يتم إدراجها في البورصة المصرية خلال العام الماضي 2024.

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الهيئة العامة للرقابة المالية شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست البورصة المصرية
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