

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع بشكل طفيف في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب عاد للارتفاع بشكل طفيف في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5480 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4795 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4110 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3197 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2283 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 170448 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38360 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 3391 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.