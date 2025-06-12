"أدكو للأدوية" تقدر سعر الدولار عند 56 جنيها في موازنة العام المقبل

كتبت- أمنية عاصم:



أعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية "أدكو" اعتماد مجلس الإدارة على تمرير الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025 - 2026.

وبحسب الإفصاح المرسل لإدارة البورصة، اليوم أن الشركة وضعت محددات وأسس وافتراضات لإعداد موازنة العام المالي 2025/2026 تضمنت أسعار صرف العملات الأجنبية اقتراض بـ 56 جنيه للدولار خلال عام الموازنة وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار المستلزمات السلعية والخدمية.

وأضافت الشركة أنه تم وضع محددات تتعلق بأسعار الفائدة المتوقعة حيث تم تقدير سعر الفائدة على القروض الحالية والقروض الحصول عليها لما لذلك من تأثير على تكلفة التمويل وعائد الاستثمارات على النحو التالي ( 3.5% فائدة قروض ميسرة أو اتحاد الصناعات ، 8% فائدة قروش حالية أو مبادرة البنك المركزي، 15% فائدة قروض وتسهيلات أو مبادرة البنك المركزي ، 25% فائدة قروض وتسهيلات بسعر الكوريدور ).



وتأسست شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية (أدكو) عام 1991. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1996. ومتخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية والإضافات والمركزات المتعلقة بالأعلاف وتعبئتها وتوزيعها والاتجار فيها، وكذلك القيام بجميع الأعمال المالية والتجارية المتعلقة بها.