خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة لهذه الأسباب

كتبت- آية محمد:

توقع خبراء ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، متأثرة بعدة عوامل، منها توقعات التقلبات الاقتصادية العالمية، وزيادة الطلب على الذهب.

وسجل سعر الذهب عالميًا ارتفاعًا بنسبة 0.29% ليصل إلى نحو 3334 دولارًا للأوقية، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وتشير التوقعات إلى أن ضغوط التضخم قد تستمر، مما قد يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها

الحالية المرتفعة لفترة أطول.

ويعزز هذا السيناريو من مكانة الذهب كأداة تحوط فعالة ضد التضخم، في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط حالة الغموض الاقتصادي العالمي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ "مصراوي"، إن أسعار الذهب في السوق المحلي ستتجه للارتفاع الفترة المقبلة، نظرًا لتأثرها المباشر بتحركات الأسعار العالمية.

وأوضح نجيب أن السوق المحلي مفتوح على الخارج وبالتالي يتأثر مباشرة بزيادة الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن الارتفاع العالمي يعود بالأساس إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن الارتفاع الأخير في سعر الأوقية عالميًا يرتبط بشكل مباشر بحالة الترقب في الأسواق قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي "CPI"، المنتظر الإعلان عنه لاحقًا اليوم، ويُعد هذا المؤشر من المؤشرات الرئيسية التي ترسم ملامح توجه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب ما نُشر على منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

في الوقت نفسه، تظل حالة من الشك تحيط بمستقبل الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، رغم التصريحات الإيجابية التي صدرت خلال الأسابيع الأخيرة، ولا يزال المستثمرون بانتظار قرارات رسمية من قادة البلدين بشأن تفاصيل الصفقة المحتملة، مما يزيد من حالة التقلب في الأسواق ويعزز من توجه رؤوس الأموال نحو الذهب كأصل آمن.

وفي هذا السياق، توقعت شركة "ANZ Research" أن تستمر العوامل الحالية في دفع أسعار الذهب نحو مستوى 3600 دولار للأوقية خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعة بالطلب القوي من البنوك المركزية العالمية وتزايد رغبة المستثمرين في التحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، وفق ما نشرته منصة آي صاغة.

أما أحمد معطي، الخبير في أسواق المال، فأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الذهب يقترب من موجة صعود جديدة، مدفوعًا بتوقعات التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن فترة رئاسة دونالد ترامب قد تشهد اضطرابات اقتصادية، ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ورغم التراجع الطفيف الذي شهدته الأسعار مؤخرًا نتيجة ارتفاع الدولار، يتوقع معطي أن تعاود أسعار الذهب الصعود قريبًا.

وأشار معطي إلى أن الذهب يظل ملاذًا آمنًا خلال الأزمات السياسية والاقتصادية، وأكد أن الأزمات المحتملة داخل الولايات المتحدة وخارجها قد تدفع المستثمرين لشراء الذهب، مما يعزز أسعاره بعد التصحيح الحالي.

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