البورصة تعلن قائمة المرشحين لدورة مجلس الإدارة الجديد ( 2025، 2029)

كتبت- أمنية عاصم:



أعلنت إدارة البورصة المصرية عن قائمة المرشحين لدورة مجلس الإدارة (2025-2029) وفقًا لأحكام قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4364 لسنـة 2024 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية.

وبحسب بيان البورصة، تضمن قائمة المرشحين على مقاعد الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء بالبورصة المصرية نحو 9 مرشحين.

ينقسمون للمرشحين:

مقاعد شركات السمسرة فى الأوراق المالية

وهم شوكت المراغي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية لمقعد ، وهشام قنديل العضو المنتدب لشركة الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ، ورانيا يعقوب رئيس مجلس الإدارة لشركة ثرى لتداول الأوراق المالية .

وكذلك محمد عصام عضو منتدب ثان للإشراف على فروع التنفيذ لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وحسن شكري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، ورامز مهنى العضو المنتدب لشركة المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية.

والمرشحين لمقاعد الشركات العاملة من غير شركات السمسرة في الاوراق المالية تضم:

أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت للاستثمارات – مصر، وحاتم البنا العضو المنتدب لشركة زالدى للاستثمارات، وراندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

وأضاف البيان، أنه فيما يتعلق بالمرشحين على مقعدى الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية تضمن نحو 3 مرشحين وهم إسلام إبراهيم رئيس مجلس الإدارة للمنصور للدواجن، وداليا السواح العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وهاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير.