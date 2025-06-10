كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري إصدار حساب بالدولار تحت اسم "المستقبل" دون قيود الحد الأدنى لفتح الحساب مع إتاحته للشباب من أول سن 15 عاما إلى فوق.

وأوضح البنك في بيان له على موقعه الإلكتروني اليوم، أن سعر العائد على فتح الحساب يتم احتسابه من أول 100 دولار وبحد أقصى 15 ألف دولار.

ويتراوح العائد على أول شريحة من 100 دولار إلى 5 آلاف دولار 1% سنويا للعائد الذي يصرف شهريا، و1.25% للعائد الذي يصرف سنويا.

ومن فوق 5 آلاف دولار إلى 15 ألف دولار يصرف عائد 1.5% للعائد الشهري و2% للعائد السنوي.