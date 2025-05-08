فقد 95 جنيها.. الذهب بمصر يعمق خسائره بمنتصف تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

وجاء ذلك بعد أن خسر الذهب نحو 60 جنيهًا في التعاملات الصباحية ليصل إجمالي خسائره نحو 95 جنيهًا خلال 5 ساعات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3163 جنيهًا للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4067 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4745 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5422 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54220 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169624 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 271100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.58% إلى نحو 3345 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.