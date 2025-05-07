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طلعت مصطفى: 70 مليار جنيه مبيعات يوم واحد بالمرحلة الثانية من مشروع " ساوث مد"

01:56 م الأربعاء 07 مايو 2025

هشام طلعت مصطفى

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كتبت- أمنية عاصم:


أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "ساوث مد" على الساحل الشمالي لمصر، محققة رقم مبيعات قیاسی جدید بقيمة 70 مليار جنيه في يوم عمل واحد فقط فيما تجاوزت المبيعات الإجمالية للمجموعة منذ بداية العام 160 مليار جنيه حتى اليوم 6 مايو بنمو سنوي قدره 127.%


وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، أن إجمالي مبيعات المشروع " ساوث مد "حتى الآن تتجاوز 352 مليار جنيه منذ إنشائه في يوليو 2024 ؛مما يعزز مرة أخرى ما يؤكده السوق والمراقبون باستمرار المكانة الفريدة التي تتمتع بها مجموعة طلعت مصطفى .
وأشارت إلى أن إجمالي المبيعات التراكمية لمحفظتها العقارية قد تجاوز حاجز التريليون جنيه ، فمنذ بدء إطلاق مشاريعها البارزة والاستراتيجية عام2017.


وتمكنت مجموعة طلعت مصطفى من تكوين أكبر محفظة أراض في مصر، حيث تجاوزت مساحتها الآن 107 ملايين متر مربع، وهي مرشحة للنمو بشكل كبير من خلال توسعات مستقبلية محلية وإقليمية، بحسب إفصاح الشركة.

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طلعت مصطفى مشروع ساوث مد الساحل الشمالي
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