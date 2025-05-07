إعلان

أسعار النفط ترتفع مع ترقب السوق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

01:10 م الأربعاء 07 مايو 2025

النفط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لتظل فوق أدنى مستوياتها في أربع سنوات التي سجلتها مؤخرا، مع تركيز المستثمرين على محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على انخفاض الإنتاج الأمريكي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا للبرميل، بما يعادل 1.3 %، إلى 62.96 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتا، أو 1.57 %، إلى 60.02 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات مؤخرا بعد أن قررت أوبك+ تسريع وتيرة زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف من فائض المعروض في وقت زادت فيه الرسوم الجمركية الأميركية المخاوف بشأن الطلب.

وقال خبراء استراتيجيات السلع الأساسية في آي إن جي يوم الأربعاء: "إن الأخبار التي تفيد بأن الولايات المتحدة والصين ستبدآن محادثات تجارية هذا الأسبوع دفعت خام برنت إلى الارتفاع، مما أدى إلى تمديد موجة ارتفاع أسعار النفط".

وأضاف بنك آي إن جي: "رغم أن المفاوضات من شأنها أن تساعد في تحسين المعنويات في سوق النفط، فإننا سنحتاج إلى رؤية تقدم كبير في خفض التعريفات الجمركية لتحسين توقعات الطلب".

وفي الوقت نفسه، دفعت أسعار النفط المنخفضة في الأسابيع الأخيرة بعض شركات الطاقة الأمريكية، بما في ذلك شركة Diamondback Energy (FANG.O)، وشركة كوتيرا للطاقة وأعلنت الشركة عن تخفيضات في عدد منصات الحفر، وهو ما قال المحللون إنه من شأنه أن يدعم الأسعار بمرور الوقت من خلال خفض الإنتاج.

أشار دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك ANZ، إلى أن الإعلانات الأخيرة تُشير إلى تراجع الإنتاج في الأشهر المقبلة. وأضاف: "حذرنا الشهر الماضي من أن انخفاض الأسعار وتراجع أنشطة الحفر يزيدان من خطر انخفاض إنتاج النفط الأمريكي".

وقالت مصادر بالسوق إن مخزونات الخام انخفضت 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من مايو أيار نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

كما استمدت الأسعار دعمًا من مؤشرات تحسن الطلب. فقد زاد المستهلكون في الصين إنفاقهم خلال احتفالات عيد العمال، ومع عودة المشاركين في السوق بعد عطلة استمرت خمسة أيام.

وفي أوروبا، من المتوقع أن تسجل الشركات نموا بنسبة 0.4% في أرباح الربع الأول، وهو تحسن مقارنة بانخفاض بنسبة 1.7% كان المحللون يتوقعونه قبل أسبوع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

النفط أسعار النفط الولايات المتحدة الصين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة

إعلان

إعلان

رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق
أرخص 3 سيارات أوروبية جديدة في مصر.. تبدأ من 695 ألف جنيه
مصر تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة وضبط النفس
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة