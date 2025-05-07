أسعار النفط ترتفع مع ترقب السوق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لتظل فوق أدنى مستوياتها في أربع سنوات التي سجلتها مؤخرا، مع تركيز المستثمرين على محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على انخفاض الإنتاج الأمريكي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا للبرميل، بما يعادل 1.3 %، إلى 62.96 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتا، أو 1.57 %، إلى 60.02 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات مؤخرا بعد أن قررت أوبك+ تسريع وتيرة زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف من فائض المعروض في وقت زادت فيه الرسوم الجمركية الأميركية المخاوف بشأن الطلب.

وقال خبراء استراتيجيات السلع الأساسية في آي إن جي يوم الأربعاء: "إن الأخبار التي تفيد بأن الولايات المتحدة والصين ستبدآن محادثات تجارية هذا الأسبوع دفعت خام برنت إلى الارتفاع، مما أدى إلى تمديد موجة ارتفاع أسعار النفط".

وأضاف بنك آي إن جي: "رغم أن المفاوضات من شأنها أن تساعد في تحسين المعنويات في سوق النفط، فإننا سنحتاج إلى رؤية تقدم كبير في خفض التعريفات الجمركية لتحسين توقعات الطلب".

وفي الوقت نفسه، دفعت أسعار النفط المنخفضة في الأسابيع الأخيرة بعض شركات الطاقة الأمريكية، بما في ذلك شركة Diamondback Energy (FANG.O)، وشركة كوتيرا للطاقة وأعلنت الشركة عن تخفيضات في عدد منصات الحفر، وهو ما قال المحللون إنه من شأنه أن يدعم الأسعار بمرور الوقت من خلال خفض الإنتاج.

أشار دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك ANZ، إلى أن الإعلانات الأخيرة تُشير إلى تراجع الإنتاج في الأشهر المقبلة. وأضاف: "حذرنا الشهر الماضي من أن انخفاض الأسعار وتراجع أنشطة الحفر يزيدان من خطر انخفاض إنتاج النفط الأمريكي".

وقالت مصادر بالسوق إن مخزونات الخام انخفضت 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من مايو أيار نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

كما استمدت الأسعار دعمًا من مؤشرات تحسن الطلب. فقد زاد المستهلكون في الصين إنفاقهم خلال احتفالات عيد العمال، ومع عودة المشاركين في السوق بعد عطلة استمرت خمسة أيام.

وفي أوروبا، من المتوقع أن تسجل الشركات نموا بنسبة 0.4% في أرباح الربع الأول، وهو تحسن مقارنة بانخفاض بنسبة 1.7% كان المحللون يتوقعونه قبل أسبوع.