ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الكابوريا، مقارنة بمستواه أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.



أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 94 جنيهًا و100 جنيه، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و360 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و168 جنيهًا، بتراجع 12 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهًا.