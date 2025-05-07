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قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

09:30 ص الأربعاء 07 مايو 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم :

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3247 جنيهًا للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 18 إلى 4175 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4870 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5566 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 38960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55660 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 173102 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 278300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.22% إلى نحو 3390 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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