"كنز يفوق الذهب".. صلاح دياب ينصح: هذا أفضل استثمار في مصر

كتبت- أمنية عاصم:

دعا رجل الأعمال المصري صلاح دياب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بيكو (PICO)، العاملة بقطاعات الزراعة والطاقة والأغذية والعقارات، المستثمرين في مصر للاستثمار في القطاع الزراعي، حيث يراه أفضل من الذهب والعقارات، بجانب كونه مصدراً هاماً للعملة الصعبة، حال التركيز على المحاصيل التصديرية.

"لا نزرع إلا ما يمكن تصديره.. هذا هو الفرق الذي يجعلنا أكبر مستثمر ومصدر زراعي في مصر" بحسب تصريحات دياب لـ"العربية".

وأضاف دياب: "لم نحتكر الصادرات الزراعية المصرية بل أنشأنا مختبرات لزراعة الأنسجة توفر شتلات لمحاصيل قابلة للتصدير للعملاء، ونعتبر هذا مثل الصدقة الجارية".

وتابع دياب: أن مجموعة بيكو تعتزم، التوسع بصادراتها الزراعية في عدد من الأسواق الجديدة بجانب تعزيز تواجدها في أوروبا والمنطقة العربية.

وقال دياب، إن شركة "بيكو" للمنتجات الزراعية، تصدر أغلب محاصيلها كالعنب والأفوكادو والنكتارين والفراولة إلى أوروبا والمنطقة العربية.

وقدّر دياب حجم صادرات بيكو الزراعية العام الماضي بنحو 5% من إجمالي صادرات مصر الزراعية في 2024، والتي بلغت نحو 4.7 مليار دولار..

ودعا دياب الحكومة المصرية إلى منح أولوية لمصدري الحاصلات الزراعية في تخصيص الأراضي الزراعية المستهدف طرحها خلال الفترة المقبلة للمصدرين الزراعيين، لأن هذا الأمر هو الذي سيصنع الفارق في توفير الدولار".

وحول توقعاته لسعر الدولار في مصر خلال الفترة الحالية، يرى دياب أن سعر العملة الأميركية سيستقر دون 52 جنيهاً على الأرجح خلال الفترة الحالية.؛ وفق تصريحاته لـ "العربية".