ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات بدعم مشتريات عربية وأجنبية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.23%عند مستوى 32285 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.



وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.46% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.



وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 107.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 20.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 127.7مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.43% عند مستوى 32211 نقطة، بختام أمس اليوم الاثنين.