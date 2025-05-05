الكيلو يصل إلى 120 جنيها.. ما السبب وراء ارتفاع أسعار العنب في الأسواق؟

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت أسعار العنب ارتفاعا كبيرا في الأسواق حيث وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيها، ويرى بعض التجار الذين تحثوا لمصراوي، أن العنب الموجود في الأسواق هو فائض من العنب المخصص للتصدير لأوروبا حيث ترتفع أسعاره لارتفاع تكلفة زراعته مقارنة بالعنب البلدي، فضلا عن قله المعروض منه.

ويقول محسن الفيومي، أحد تجار سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، إن ارتفاع أسعار العنب في الأسواق لتسجل 120 جنيه للكيلو في الأسواق الشعبية جاء نتيجة لقلة المعروض حيث أن المتواجد في السوق هو بشائر.

وأضاف الفيومي، أن كميات العنب التي تتواجد في الأسواق لا تتعدى 5 طن.

وأوضح الفيومي، أن الكميات التى تتوفر عند تجار التجزئة قليلة بما يدفع بعضهم لزيادة السعر إلى 150 جنيها للكيلو تخوفًا من أن تفسد الكمية دون بيعها نظرًا لأنه مازال بشائر.

وأضاف الفيومي، أن بيع نصف الكمية بهذا السعر المرتفع يساهم في تغطية تكلفة التاجر بجانب تحقيق هوامش ربحية من تلك الكميات الصغيرة.

وأشار الفيومي، إلى أنه من ضمن الأسباب التي ساهمت في زيادة أسعار العنب هو اعتماد بعض التجار على بيع الكميات الفائضة من أنواع العنب المخصصة للتصدير لدول الأوربية؛ حيث أن تلك الأنواع يتم زراعتها بشكل استثنائي وتغطيتها بالبلاستك ( يصل سعر البلاستيك لـ 120 ألف للطن ) ليزيد هذا من تكلفة زراعته من أجل القدوم بشكل باكر 20 يومًا مقارنة بالعنب العادي.

وأكد الفيومي، على أن أسعار العنب ستحقق انخفاضات سعرية تتراوح بين 20 لـ 30 جنيه مقارنة بالسعر الحالي مع بداية موسم العنب.

واتفق معه، حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، قائلا: إن موسم العنب لم يبدأ حتى الآن، فالعنب الموجود في الأسواق هو نوع مخصص للتصدير يتم إنتاجه مبكرا للاستفاده من تصديره.

وأوضح النجيب، أن بداية الموسم بشكل رسمي مع بداية شهر يوليو من كل عام، ومؤكدًا وجود كميات كبيرة سيتم عرضها في السوق؛ بما سيؤدي إلى هبوط الأسعار.