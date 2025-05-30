أستاذ تمويل: الاستثمار الخاص والتصدير يمثلان 16% فقط من الناتج القومي

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور شريف الخولي، أستاذ التمويل إن زيادة الاستثمار الخاص ستؤدي إلى تحسين واضح في دخل المواطنين.

وأضاف، خلال حلقة استثنائية من برنامج "المواجهة – حق المعرفة"، مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "أون"، أن الاستثمار الخاص يُعد المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد، حيث يربط بين إنشاء المصانع، استقطاب مستثمرين جدد، وزيادة الإنتاج الموجه للسوق المحلي والتصدير.

وأوضح الخولي أن تنشيط الاستثمار الخاص يزيد من فرص التوظيف، ويقلل معدلات البطالة، ويعزز الأجور الحقيقية، مما يحسن القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن الناتج القومي يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك والإنفاق الحكومي، بينما يشكل الاستثمار الخاص والتصدير 16% فقط، وهو رقم يحتاج إلى إعادة توازن.

وأكد أن تحول الاقتصاد المصري من الاستقرار إلى الازدهار يتطلب تغيير هيكل الناتج القومي، بحيث يتحول جزء من الاستهلاك إلى ادخار والإنفاق العام إلى استثمار، مع التركيز على تعزيز التصدير.

وأضاف أن صادرات مصر لا تزال منخفضة مقارنة بالدول ذات الاقتصادات المماثلة، مؤكدًا أن تعزيز التصدير سيؤثر إيجابيًا على الاستثمار ونمو الاقتصاد.