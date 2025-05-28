5 اكتشافات غازية في البحر المتوسط تضيف 1.85 تريليون قدم مكعب

كتبت- دينا كرم:

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه إجمالي عدد الآبار المحفورة في البحر المتوسط، بلغ 8 آبار، تم تقييمها بالكامل، وأسفرت عن تحقيق 5 اكتشافات من الغاز.

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن حجم المخزون المضاف من هذه الاكتشافات بلغ نحو 1.85 تليليون قدم مكعب غاز ، و4 مليون برميل من الزيت الخام.

وبحسب الوزير، فإن الاحتياطي المسترجع يقدر بنحو 1.2 تريليون قدم مكعب غاز، و 3 مليون برميل من الزيت.

كما تم ربط بئر على الإنتاج، بمتوسط إنتاج يومي متوقع يبلغ نحو 15 مليون قدم مكعب غاز.