5 اكتشافات غازية في البحر المتوسط تضيف 1.85 تريليون قدم مكعب
09:48 م الأربعاء 28 مايو 2025
كتبت- دينا كرم:
قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه إجمالي عدد الآبار المحفورة في البحر المتوسط، بلغ 8 آبار، تم تقييمها بالكامل، وأسفرت عن تحقيق 5 اكتشافات من الغاز.
وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن حجم المخزون المضاف من هذه الاكتشافات بلغ نحو 1.85 تليليون قدم مكعب غاز ، و4 مليون برميل من الزيت الخام.
وبحسب الوزير، فإن الاحتياطي المسترجع يقدر بنحو 1.2 تريليون قدم مكعب غاز، و 3 مليون برميل من الزيت.
كما تم ربط بئر على الإنتاج، بمتوسط إنتاج يومي متوقع يبلغ نحو 15 مليون قدم مكعب غاز.
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