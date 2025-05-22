كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس 22 - 5- 2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3083 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3964 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4625 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5285 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52857 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164385 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 264285 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.52% إلى نحو 3297 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.