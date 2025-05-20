كتبت- دينا خالد:

أثار إعلان شركة دومتي، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهور النجم رامز جلال، وهو في طائرة كُتب عليها "سقوط حر"، ومرسوم عليها خطين باللون الأحمر.

وقال محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي: "من قبل أي حاجة الإعلان ملوش أي علاقة لا بالأهلي ولا بالزمالك خلينا حبايب".

كان مشجعين لنادي الزمالك دونوا على مواقع التواصل منتقدين الإعلان وربطوا بين الطائرة والنادي الأبيض، واعتبروا الإعلان سخرية من ناديهم.

ومنذ أيام، تقدم نادي الزمالك، بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام، ضد شركة اتصالات، بسبب ما اعتبره النادي مساسا بصورته، بعدما أظهر الإعلان شخصا مجنونا ويتم اقتياده لسيارة إسعاف عليها "خطين حُمر"، ما اعتبره أنصار الزمالك إسقاطا عليهم.