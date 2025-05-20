كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 12 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفاع سعر الذهب عيار 14 إلى 3033 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3900 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4550 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 5200 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36400 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52000 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 161720 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 260000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.18 % إلى نحو 3235 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.