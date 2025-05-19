كتبت- دينا كرم:

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التزام الدولة تجاه شركائها الأجانب فى أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز ، وهو ما يُعد رسالة واضحة على التقدير الكامل للشراكة ودعم استمرارية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون الكامل الذي يحقق مصالح كافة الاطراف.

وأشار في بيان للوزارة اليوم إلى أن الجهود المبذولة من اجل زيادة الإنتاج ساهمت في تحقيق درجة من الاستقرار، معربا عن تطلعه لتحقيق خطوات واضحة نحو تعزيز الإنتاج خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك خلال رئاسة وزبر البترول والثروة المعدنية أعمال إجتماع الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2024/2025 خلال الفترة من يوليو 24 حتى مارس 25 ومناقشة الخطة المقترحة للعام المالي 2025/2026 .

وأوضح بدوى أهمية بحث جميع الإمكانات الفنية والتشغيلية التي قد تسهم في رفع معدلات الإنتاج وضمان استدامته ، مشيدا بأداء فرق العمل فيما يخص مجالات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أنهم يستحقون كل التقدير لما يبذلونه من جهود على مدار الساعة، في مواقع العمل سواء في الحقول أو المنشآت .

وأبدى بدوى عن امتنانه للتقدم فى اعمال تسهيلات حقل “حابي” ، مؤكداً على أهمية بقاء التركيز على الأولويات الفنية والتنفيذية ، كما شدد على ضرورة العمل الجماعي التكاملي نحو هدف مشترك، وأنه يجب وضع تصور واضح لما نريد تحقيقه خلال العامين المقبلين، مع تحديد مسؤوليات كل طرف بوضوح – من الشركاء إلى هيئة البترول وشركة ايجاس.

ومن جانبه أشاد فرانشيسكو جاسبارى، رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إينى الإيطالية فى مصر بالأداء المتميز والجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة الشركة وفريق العمل في مختلف أنشطة الامتياز، مثمنًا التزامهم المستمر بأعلى معايير السلامة والجودة التشغيلية.

وأكد فرانشيسكو على التقدم الملحوظ الذي حققته الشركة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، مشيرًا إلى الإجراءات الفعالة المتخذة لتقليل عمليات حرق غاز الشغلة والسعي الجاد نحو تحقيق هدف “صفر حرق”، إلى جانب الحد من انبعاثات غاز الميثان بما يتماشى مع الالتزامات البيئية لمصر وأثنى على اعتماد الشركة الفرعونية لنهج تعاوني في إدارة انبعاثات الاستكشاف والإنتاج ، واستفادتها من خبرات شركتي اينى وبى وبى ، وذلك ضمن إطار الشراكات الدولية مثل مبادرة “شراكة النفط والغاز لخفض انبعاثات الميثان”، ما يعكس انفتاح الشركة على تبادل المعرفة وتعزيز الكفاءات الفنية في هذا المجال الحيوي.

وأكد فرانشيسكو على التزام شركة إيوك بمواصلة دعم الشركة الفرعونية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وضمان استدامة العمليات بما يتماشى مع الممارسات الدولية في صناعة البترول والغاز.

ووجه المهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمي لشركة بى بى في مصر بالشكر إلى وزارة البترول والثروة المعدنية ومجلس الإدارة التنفيذي لهيئة البترول على موافقتهم على تمديد عقد تنمية حقل“حابي” لمدة خمس سنوات، مؤكدًا أن الخطوة التالية تتمثل في الانتهاء من الإجراءات الرسمية لضمان البدء الفوري في تنفيذ خطة الحفر وفق الجدول الزمني المستهدف.

وخلال الجمعية استعرض المهندس حسام زكي، رئيس الشركة الفرعونية للبترول، أهم مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024/2025 حتى نهاية مارس 2025 ، كما استعرض الموازنة المعدلة للعام المالي 2024/2025 والموازنة التخطيطية لعام 2025/2026 للشركة الفرعونية للبترول والشركات التابعة.

وأوضح المهندس حسام زكي إلى أن الشركة نجحت في تحقيق 117% من إجمالي الخطة الإنتاجية المعتمدة بمتوسط معدلات إنتاج يومي بلغ 76.28 ألف برميل مكافئ، على الرغم من التحديات التي تواجه الشركة والتي تشمل التناقص الطبيعي للمخزون بالآبار وحاجتها لأعمال الصيانة وانخفاض الضغوط بالآبار القديمة لحقول حابي وتورت إلا أن الشركة نجحت في مواصلة الإنتاج منها وتحقيق وفر في تكلفة الإنتاج.

وأضاف أنه الشركة نجحت في تحقيق معدلات إنتاج يومية 388 مليون قدم مكعب غاز يومياً تتجاوز المخطط بنسبة تحقيق بلغت 115%.

وأشار إلي أن معدل الإنتاج من المتكثفات بلغ 9370 برميل يومياً بنسبة تحقيق بلغت 132% من الخطة، لافتاً إلى أن الشركة أتمت في مجال البحث والاستكشاف معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد المكتسبة حديثًا باستخدام تقنية OBN المتقدمة لمساحة 250 كيلومتر مربع وتشير التقديرات المبدئية الى فرص إستكشافية هامة في خزان طبقات الألوجوسين O85 وO83 تقدر تصل الى 1.5 ترليون قدم مكعب من الغاز.

وتابع أنه يجري حاليًا تحليل ومعالجة البيانات لتقييم الفرص الاستكشافية لطبقات حقل أتول العميقة للبدء في إعداد مخطط حفر بئر استكشافية في الطبقات العميقة.

وأضاف أن الأداء الإيجابي للشركة الفرعونية في مجال الصحة والسلامة المهنية أثمرت عن تحقيق إجمالي 33.7 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات أو حوادث كبرى منذ عام 2015؛ منها 1.6 مليون ساعة خلال العام المالي الحالي.