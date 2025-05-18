اللون الأحمر يخيم على مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم 18-5-2025

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.71% عند مستوى 31713 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.91%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.91%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 52.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 32.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 84.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.36% عند مستوى 31941 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.