انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الجمعة 16-5-2025 بمنتصف التعاملات

كتبت- آية محمد:

هبط سعر الذهب بنحو 53 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الجمعة، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3023 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3887 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4535 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5182 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 51820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 161160 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 259100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.89% إلى نحو 3211 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.