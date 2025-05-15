بوكيه ورد وصرف فوري.. التأمينات تعتذر عن إيقاف معاش عبد الرحمن أبو زهرة

كتبت- دينا خالد:

في تحرك عاجل، أعادت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاش الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة. فيما وجه رئيس الهيئة بتقديم بوكيه ورد واعتذار رسمي للفنان الكبير.

وقالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنها تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحة الأستاذ أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، بشأن توقف صرف المعاش الخاص بوالده.

وفي هذا الصدد، تؤكد الهيئة أن سبب الإيقاف كان نتيجة مشكلة تقنية محدودة، وقد تم تداركها فورًا من قبل الفرق المختصة، وتم إعادة صرف المعاش.

ووجّه جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتقديم بوكيه ورد للفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة تقديرًا لمكانته الفنية والإنسانية، وتقديم الاعتذار الرسمي عمّا حدث.

تؤكد الهيئة حرصها الدائم على احترام وتقدير الرموز الوطنية والفنية، وتعمل على تطوير أنظمتها التقنية باستمرار لضمان سهولة ودقة الخدمات المقدمة للمواطنين.