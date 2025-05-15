إعلان

بوكيه ورد وصرف فوري.. التأمينات تعتذر عن إيقاف معاش عبد الرحمن أبو زهرة

01:09 م الخميس 15 مايو 2025

عبد الرحمن أبو زهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا خالد:

في تحرك عاجل، أعادت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاش الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة. فيما وجه رئيس الهيئة بتقديم بوكيه ورد واعتذار رسمي للفنان الكبير.

وقالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنها تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحة الأستاذ أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، بشأن توقف صرف المعاش الخاص بوالده.

وفي هذا الصدد، تؤكد الهيئة أن سبب الإيقاف كان نتيجة مشكلة تقنية محدودة، وقد تم تداركها فورًا من قبل الفرق المختصة، وتم إعادة صرف المعاش.

ووجّه جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتقديم بوكيه ورد للفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة تقديرًا لمكانته الفنية والإنسانية، وتقديم الاعتذار الرسمي عمّا حدث.

تؤكد الهيئة حرصها الدائم على احترام وتقدير الرموز الوطنية والفنية، وتعمل على تطوير أنظمتها التقنية باستمرار لضمان سهولة ودقة الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الرحمن أبو زهرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاش عبدالرحمن أبو زهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بوكيه ورد وصرف فوري.. التأمينات تعتذر عن إيقاف معاش عبد الرحمن أبو زهرة
خبير جيولوجي يحذر: أقوى انفجارات شمسية تضرب الأرض الجمعة والسبت