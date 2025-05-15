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انخفاض المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم 15- 5 -2025

11:07 ص الخميس 15 مايو 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 15- 5 - 2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 89 و91جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و 360 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و 180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و 360 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهًا.

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أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور
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