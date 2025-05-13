ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.37 % عند مستوى 31692 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.28 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 85.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 29.1 مليون جنيه، و سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 114.9 مليون جنيه،

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.47 % عند مستوى 31577 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.