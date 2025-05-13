إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والدواجن والحديد والذهب

02:13 م الثلاثاء 13 مايو 2025

خريطة الأسعار اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز خلال منتصف التعاملات.
ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

7 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض المكرونة والعدس واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

قفز 30 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يعكس اتجاهه بمنتصف تعاملات الثلاثاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم البيض الدواجن الحديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد التراجع الكبير.. هل فقد الذهب بريقه وسيواصل الهبوط الفترة المقبلة؟
حرارة شديدة ورمال وأتربة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة