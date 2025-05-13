خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والدواجن والحديد والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

7 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض المكرونة والعدس واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

قفز 30 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يعكس اتجاهه بمنتصف تعاملات الثلاثاء