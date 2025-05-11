"مدينة مصر" تعتزم توجيه جزء من استثماراتها السنوية لدعم الشركات الناشئة بقطاع

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير،عن نيتها في توجيه جزء من استثماراتها السنوية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات مرتبطة بنشاطها الأساسي في تطوير مجتمعات مستدامة.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة اليوم، تأتي هذه الخطوة ضمن التوجه الاستراتيجي المعلن سابقاً منذ إطلاق ذراع الابتكار Innovation Labs والذي يركز على دعم الابتكار في قطاع التطوير العقاري.

واسكملت الشركة، أن هذه الخطوة تشبة من حيث التوجه ما تقوم به صناديق استثمار المخاطر ( Venture Capital)، إلا أن مدينة مصر تدرس تنفيذ هذا التوجه ضمن إطار موازنتها الاستثمارية السنوية دون الاعتماد على مستثمرين خارجيين.

وتأسست شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عام 1959م. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995م. ومتخصصة في مجال التطوير العقاري وقد بدأت الشركة بتطوير 40 مليون متر مربع من الأراضي في مدينة نصر والمناطق المجاورة في محافظة القاهرة، بالإضافة لمشروعات البنية التحتة ومشروعات الإسكان الفاخر.