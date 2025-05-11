ارتفاع الجمبري .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع سعر كليو الجمبري الصغير، مقارنة باسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 90 و92 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و360 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهًا.