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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-5-2025 مع بداية التعاملات

04:25 ص الأحد 11 مايو 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-5-2025 مع بداية التعاملات مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-5-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5372 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4700 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4029 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3134 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2238 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 167071 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.58 % إلى نحو 3324 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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